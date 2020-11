Liang Chen montre un iPhone 12 Pro jailbreaké sous iOS 14.2

Voilà le premier jailbreak d'un iPhone 12 Pro sous iOS 14.2. Il s'agit d'une démonstration faite par un chercheur en sécurité nommé Liang Chen lors d'une conférence spécialisée appelée "Singular Security Lab". C'est un premier pas très prometteur pour les amateurs de jailbreak qui ont le dernier iPhone avec la puce A14.

L'iPhone 12 déjà jailbreaké

Liang Chen est chercheur en sécurité depuis un certain temps maintenant. Il a travaillé pour KeenLab (Tencent) et a donné des discours et fait de nombreuses présentations lors de conférences sur la sécurité comme Black Hat USA, RECon, Black Hat Europe, etc. Il est vraiment légitime dans le milieu, mais ne vous attendez pas à ce que des démos soient publiées. Il ne fait pas ça pour le grand public mais plutôt pour la notoriété et les récompenses pécuniaires.



Dans tous les cas, cela prouve que le jailbreak des puces A14 est possible, même sous iOS 14.2, la dernière version d'Apple. On a hâte de voir si Unc0ver va en profiter pour mettre à jour son outil, sachant que Checkra1n est déjà compatible pour les anciens iPhone et iPad.

Voici la vidéo de démonstration du jailbreak iOS 14.2 sur iPhone 12 Pro :