Le jailbreak Taurine pour iOS 14 est disponible (+ tuto)

Ca y est, on l'attendait impatiemment depuis un peu plus de 2 semaines, il est désormais officiellement disponible : Taurine 1.0, le jailbreak d'iOS 14 développé par CoolStar. Pour rappel, ce dernier avait été pris par surprise par la sortie d'unc0ver 6.0, ce qui l'avait poussé à accélérer son développement.



Après une longue phase de tests, son outil, qui embarque Sileo et libhooker au lieu de Cydia et Substitute, est à présent disponible pour le grand public. Comment l'installer, quelles sont les différences avec unc0ver, nous vous disons tout dans cet article.

Quelles différences avec unc0ver ?

Comme unc0ver, Taurine est compatible avec tous les appareils sur iOS 14.0 - 14.3. Il est également de type semi-untethered, ce qui signifie qu'à chaque démarrage, le jailbreak sera désactivé et il faudra rejailbreaker l'appareil. Cela se fait toutefois très facilement puisqu'il suffit d'ouvrir l'application et de cliquer sur Jailbreak.



En revanche, contrairement à unc0ver qui se base sur le trio Elucubratus / Substitute / Cydia, Taurine opte pour le trio Procursus / libhooker / Sileo. Pour faire simple, Taurine se veut plus moderne et complet, et open-source autant que possible. Pour en savoir plus, nous vous recommandons notre article sur les gestionnaires de paquets.

Comment installer Taurine ?

L'installation de Taurine et le jailbreak se passent de manière similaire à unc0ver. Si vous avez déjà jailbreaké un iPhone, iPod Touch ou iPad ces 3 dernières années (à l'exception de checkra1n, dont le fonctionnement est un peu différent), vous devriez être familiarisé avec le procédé.

Migration depuis unc0ver

Si votre appareil est déjà jailbreaké avec unc0ver, vous devrez d'abord le redémarrer, puis restaurer RootFS (certains utilisateurs recommandent d'exécuter la restauration depuis Taurine et non unc0ver). Vous pourrez ensuite jailbreaker avec Taurine normalement. Faites simplement bien attention de bien noter vos sources et vos paquets installés avant d'effectuer la restauration de RootFS, car vous perdrez ces données. Il faudra, une fois jailbreaké avec Taurine, les réinstaller manuellement.

Instructions

Si AltServer est déjà installé sur votre ordinateur, vous pouvez sauter les 6 premières étapes et directement commencer à la 7.

Téléchargez AltServer (https://altstore.io/) sur votre ordinateur Branchez votre iPhone, iPod Touch ou iPad Lancez AltServer Installez AltStore sur votre iPhone ou iPad en vous connectant à l’aide de vos identifiants Apple Ouvrez l'application Mail pour activer l'extension AltStore Validez le profil installé dans Réglages > Général > Gestion de l'appareil Depuis votre iPhone, iPod Touch ou iPad, rendez-vous sur le site de Taurine : https://taurine.app/ Cliquez sur le bouton Install via AltStore



Une fois l'installation finie, vous pouvez fermer AltStore, et vous devriez avoir une nouvelle icône sur votre SpringBoard, celle de Taurine. Ouvrez simplement l'application, et cliquez sur Jailbreak. Suivez ensuite les instructions, votre appareil devrait redémarrer, et ça y est : vous avez jailbreaké votre appareil avec Taurine pour iOS 14.



Attendiez-vous Taurine impatiemment ? Si vous étiez sur unc0ver, comptez-vous essayer le jailbreak de CoolStar ? Dites nous tout dans les commentaires.