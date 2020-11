Jailbreak checkra1n pour A10/A11 sur iOS 14 : encore un peu de patience

Si vous possédez un appareil possédant une puce A10 ou A11, vous avez probablement été déçu il y a un mois lorsque l'équipe derrière checkra1n a sorti une mise à jour de son outil uniquement pour les puces A8(X) et A9(X). En effet, avec iOS 14, Apple a rajouté quelques protections qui mettent des bâtons dans les roues de Luca Todesco et son équipe. Ceux-ci semblent cependant assez confiants qu'à terme, ils arriveront à passer outre les dernières protections d'Apple.

Une compatibilité A10 pour bientôt

Luca Todesco, plus connu en ligne sous le nom de qwertyoruiopz, a annoncé dernièrement qu'il avait réussi, avec son équipe, à intégrer l'exploit au boot flow et à patcher le SEP, ce qui signifie qu'une mise à jour compatible avec la puce A10 devrait sortir prochainement.

worked on a10 checkra1n w/ the team today, we have the exploit integrated within the boot flow and sep patching done, so we are quite close to a release. — qwertyoruiop (@qwertyoruiopz) October 21, 2020

Quelques heures plus tard, il postait une vidéo dans laquelle on peut apercevoir un iPhone 7, animé par la puce A10, jailbreaké avec checkra1n sous iOS 14.1. Plus précisément, il parle de T8010, qui correspond aux processeurs utilisés par les appareils suivants:

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPod Touch (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (7e génération)

freshly restored T8010 on 14.1 pic.twitter.com/QXnkf9f0g7 — qwertyoruiop (@qwertyoruiopz) October 21, 2020

A11 : pas pour tout de suite

Pas encore de nouvelles en revanche pour la puce A11, utilisée par les iPhone 8 (Plus) et X. Ces derniers jours, le développeur exploit3d a publié un patch permettant à checkra1n de jailbreaker les puces A10 et A11 sous iOS 14. Ce patch n'est cependant pas officiel, et le développeur a retiré l'accès au public depuis lors. Certains internautes ont toutefois eu le temps de le télécharger, et l'ont partagé via des services en ligne comme Dropbox ou Google Drive. Bien que nous comprenions votre impatience, nous ne recommandons absolument pas l'utilisation de ce patch, car il n'a pas été suffisamment testé et provoque certains problèmes, notamment d'identification.



Il vaut donc mieux patienter pour une version officielle de, ou du moins approuvée par, l'équipe checkra1n. Nous vous tiendrons bien évidemment informés dès qu'une nouvelle version sera disponible.



Si vous possédez un appareil équipé d'une puce A8(X) ou A9(X), vous pouvez déjà utiliser checkra1n pour jailbreaker votre appareil, en suivant notre tutoriel Checkra1n iOS 14.