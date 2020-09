Legizmo : Installez WatchOS 7 même avec votre iPhone sous iOS 13 !

Les utilisateurs du jailbreak attendent souvent avant de mettre à jour leurs iPhone, pour ne pas perdre tous les avantages du Jailbreak... Malheureusement pour ceux qui utilisent des Apple Watch, cela signifie également l'impossibilité de mettre à jour WatchOS, comme la dernière version watchOS 7 qui nécessite iOS 14.



Mais fort heureusement, c'est peut-être la fin de ce système grâce à Legizmo !

Legizmo, un nouveau tweak qui a été créé pour permettre aux jailbreakers de mettre à jour leur firmware Apple Watch sans mettre à niveau leur iPhone jailbreaké. Par exemple, une personne avec un iPhone iOS 13 jailbreaké devrait maintenant être en mesure d'installer et d'utiliser watchOS 7 sans accroc, ce qu'Apple bloque normalement via l'application Watch jusqu'à ce que l'iPhone soit mis à jour en premier.

Legizmo, qui est apparu pour la première fois sur en Mars dans un article teaser lancé par lunotech11, a été lancé en tant que version bêta publique dans un nouveau post partagé mardi après-midi sur le populaire subreddit centré sur le jailbreak. L'accès à l'utilitaire nécessitera que les utilisateurs en herbe s'abonnent au Patreon du développeur pour un montant de 6 €, et il regroupera l'accès à un canal Discord privé pour obtenir de l'aide et du support.

Veuillez noter que le paiement de 6 € n'est actuellement pas récurrent, mais le développeur peut changer cela à l'avenir si une mise à jour suffisamment importante nécessite suffisamment de travail.

Bien que nous n'avons pas testé Legizmo nous-mêmes, certains utilisateurs ont déjà témoigné de leurs expériences personnelles, qui semblent être globalement positives.



Le développeur a partagé quelques problèmes connus avec Legizmo dans le fil de publication, qu'il convient de noter avant d'envisager d'utiliser l'utilitaire vous-même :

La tentative d'activation d'un plan de données cellulaires / mobiles sur une montre modèle 2020 ( série 6 ) à partir d'iOS 13.x échoue avec une alerte indiquant que la connexion à la montre a été perdue.

L'oxygène sanguin n'est pas disponible sur les appareils concernés car cela nécessite une activation à partir de l'application Santé, qui n'est pas prise en charge sur les versions d'iOS antérieures à 14. Ceci est hors du champ d'application de Legizmo, mais il est étudié comme un ajustement séparé.

Les données ECG sont envoyées au téléphone mais ne sont pas affichées dans l'application Santé lors de l'utilisation de watchOS 7 avec iOS 13 ou version antérieure. Cela est dû au fait que la base de données Health est incompatible. Cela peut ne pas être facilement réparable.

La méthode «native» est disponible pour tous les jailbreaks. Cette méthode n'est recommandée que pour checkra1n appareils compatibles. Assurez-vous de lire attentivement les avertissements dans l'application si vous utilisez cette méthode sur des appareils non checkra1n.

La synchronisation des photos ne fonctionne pas entre 13.x et 7.x.

Divers problèmes avec les jailbreaks d'Odyssey, l'application rapporte du succès mais ne fonctionne pas toujours réellement.

De toute évidence, il y a des mises en garde assez importantes dans les notes ci-dessus qui devraient répondre à la plupart des questions les plus fréquentes.

Par exemple, les données "Oxygène dans le sang" ne sont pas prises en charge, il peut y avoir des problèmes avec votre connexion cellulaire si vous avez une Apple Watch cellulaire, et qu'il y a des problèmes avec le jailbreak Odyssey, etc.



Legizmo ne sera pas nécessaire si vous avez déjà un iPhone jailbreaké sous iOS 14, car tous les utilisateurs d'iOS 14 peuvent déjà mettre à niveau leur Apple Watch vers watchOS 7 sans aucun obstacle frustrant.

Étant donné que Legizmo est un outil tiers avec de nombreux inconvénients potentiels, il convient de préciser que vous utilisez Legizmo à vos risques et périls sans aucune garantie. Bien que le développeur essaie d'offrir une assistance via le canal Discord, il n'y a aucune garantie que tous les problèmes potentiels, y compris ceux mentionnés ci-dessus, peuvent ou seront résolus.



Avez-vous l'intention de d'essayer Legizmo par vous-même? Faites-nous savoir dans la section commentaires.